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Супрун назвала ресурси, де можна перевірити якість ліків

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На яких ресурсах можна перевірити якість ліків
На яких ресурсах можна перевірити якість ліків / Фото з вільних джерел

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун застерегла українців ретельніше обирати ліки, оскільки існує ймовірність підроблення препаратів.

Про це вона написала на сторінці у Facebook.

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Ліки можна перевірити на наявність державної реєстрації у Державному реєстрі лікарських засобів України.

Шукати препарат можна за назвою, номером реєстраційного посвідчення чи його складом. Цей реєстр оновлюють щоденно. Тому, за словами Супрун, це один з кращих ресурсів для перевірки якості ліків.

Знайти дані про фальсифіковані препарати можна на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Користувачі смартфонів операційних систем Android та IOS можуть завантажити додаток "Ліки Контроль". Тут можна перевірити ліки, які ви щойно купили, знайти аналоги препаратів, переглянути інструкції.

До слова, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що понад 50% спожитих ліків у 2017 році становлять препарати без доведеної ефективності.

Теги: Здоров'я Лікування Медицина Здорове життя Ліки Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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