Супрун пояснила, як попередити стійкість до антибіотиків

В Україні розпочався Світовий тиждень антибіотикорезистентності, що покликаний проінформувати людей про правильне використання антибіотиків.

Про це пише в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у Facebook.

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Вона зазначила, що епоха антибіотиків розпочалася з відкриття пеніцилу, незабаром після цього почала зростати стійкість бактерій до пеніцилу. Відповідно, люди, які приймали препарат, перестали отримувати позитивний ефект від лікування.

Дослідження підтвердили зв'язок між прийомом антибіотиків та виявленням штамів резистентних бактерій.



Як попередити стійкість до антибіотиків

Супрун зазначила, що антибіотикорезистентність виникає у бактерій, а не у людей чи тварин. У бактерії втрачається чутливість до антибіотиків. Це може призвести до того, що люди можуть стати безсильними у боротьбі з бактеріями та інфекціями.

Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що у Європейському Союзі кожного року помирають 25 тисяч людей через відсутність реакції бактерії на антибіотики, оскільки люди часто використовували ліки.

Тому Супрун радить дотримуватися таких порад:

1. Не використовуйте антибіотики для лікування грипу чи ГРВІ, оскільки вони неефективні у боротьбі з вірусами.

2. Використовувати препарати за призначенням.



Використовуйте антибіотики за призначенням лікаря

3. Не передавайте антибіотики нікому, у випадку, якщо у вас залишилися таблетки.

4. Час від часу мийте руки для зменшення поширення бактерій та щоб вберегтися від інфекцій.

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