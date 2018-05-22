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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Супрун розповіла, як правильно займатися спортом у похилому віці

648 Читать новость на русском
Супрун порадила, як займатися спортом літнім людям
Супрун порадила, як займатися спортом літнім людям / leisureopportunities.co.uk

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що постійний рух допомагає літнім людям підтримувати вагу, нормалізує тиск та зменшує ризик серйозних захворювань.

Літнім людям рекомендують займатися спортом мінімум 2,5 години на тиждень, йдеться на сторінці у Facebook.

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Варто розподіляти заняття на блоки по 10-15 хвилин двічі або тричі на день. Рухова активність для літніх людей повинна бути різноманітна, але, перш за все, вона має бути до душі.

Покращити відчуття рівноваги здатні вправи на баланс, забезпечити кращу роботу серця, зменшити відчуття втоми можуть кардіо тренування. Силові вправи допомагають укріпити м’язи та запобігти втраті кісткової маси.

Для того, щоб підвищити гнучкість, необхідно робити ранкову зарядку.

Окрім цього, виконання деяких хатніх обов’язків, робота в саду та на городі – це додаткова порція активності,
– запевнила Супрун.

Супрун запевнила, що фізична активність зменшує ризик захворювання Альцгеймера, діабету, ожиріння, серцево-судинних захворювань, остеопорозу та деяких видів раку. Спорт допомагає засинати швидше та міцно спати.

Вона також оприлюднила приклади вправ, які допоможуть зберегти здоров’я.

До слова, захворювання серця належать до найбільш складних і життєво небезпечних в Україні. Щоб вберегти серце, необхідно щорічно обстежуватися, кинути палити, правильно харчуватися.

 

Теги: Здорове життя Здоров'я Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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