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Супрун розвінчала черговий міф про поширену хворобу

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Холод не є причиною циститу
Холод не є причиною циститу / МОЗ

Сидіння на холодній поверхні не призводить до запалення сечового міхура (циститу).

Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона пояснила, що переохолодження чи запалення певної ділянки тіла дійсно може виникнути, якщо тривалий час перебувати на вулиці в лютий мороз. Або ж, коли температура, навіть вища за 0, проте є велика вологість повітря та сильний вітер, котрий дме на відкриту частину тіла.

У всіх інших випадках, особливо за добрих погодних умов, дуже складно переохолодитися. Організм сам підтримує оптимальну температуру внутрішніх органів, тому ваш сечовий міхур та інші органи переважно захищені від перепаду температури,
– додала урядовець.

Вона пояснила, що сидіння на холодній поверхні може призвести до оманливого відчуття потреби частого сечовипускання, проте це не шкодить здоров'ю.

У той же час, якщо ви відчуваєте печіння або біль під час сечовипускання, це свідчить, що проблема справді серйозна.

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"Такі симптоми не пов’язані з холодною погодою чи поверхнею, на якій ви посиділи. Вони найчастіше розвиваються внаслідок бактеріальних інфекцій – коли до сечового міхура або сечовивідних шляхів потрапляють бактерії, які викликають запалення. Холод не є провідником таких бактерій", – додала Супрун.

Якщо у вас часто трапляється подібна проблема, то варто звернутися до лікаря і визначити необхідне лікування.

А щоб запобігти повторному розвитку інфекції, регулярно пийте багато води та намагайтеся дотримуватися правила сечовипускання одразу після статевого акту.

"Неінфекційні причини циститу також трапляються – це можуть бути, наприклад, деякі засоби контрацепції, травми, алергічні стани, певні ліки, проте ним неможливо заразитися через сидіння на холодній поверхні або купання у прохолодній воді", – відзначила Супрун.

Теги: Лікування Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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