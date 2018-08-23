18:40
23 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
24°C 10°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова форма для школярів. Російська Попелюшка
Вєсті Кремля
21:26, 22 серпня
Вєсті.UA. "Антипотопний" Кличко. Смаколики віл Ляшка
Вєсті.UA
20:15, 22 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Супрун розвінчала популярні міфи про зір

1015 Читать новость на русском
На зір не впливає те, як близько діти сидять до екрану
На зір не впливає те, як близько діти сидять до екрану / Фото з вільних джерел

Часто батьки у дитинстві казали, що зір псується через те, що діти близько сидять до екранів телевізора. Та чи насправді це так?

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун спростувала поширені міфи про здоров’я очей.

Читайте також: Чому не варто заїдати стрес їжею: пояснення Супрун

Генетика є однією з реальних причин. чому погіршується зір. Фізіологічна причина короткозорості – неправильний розмір очного яблука та дефекти системи фокусування. На порушення зору не впливає читання книжки чи сидіння перед екраном.

Науковці не знайшли жодного зв’язку між короткозорістю та часом, який провели люди за моніторами ґаджетів. А сухість очей чи подвоєння об’єктів не впливають на розвиток хвороб очей. Це називається комп’ютерний зоровий синдром. Про те. як вберегти очі від цього синдрому, читайте тут. 

На зір не впливає те, як близько діти сидять до екрану
На зір не впливає те, як близько діти сидять до екрану

До того ж, не доведено шкоду дивитися в монітори у темряві, відповідно, читання при поганому освітленні чи лежачи. Зір не можна погіршити, якщо дитина сидить на задній парті. Супрун радить садити тих дітей на перші парти, що мають вади зору, які не піддаються корекції.

Всім відомо про користь вітаміну А (морква) у функціонуванні сітківки, а його дефіцит може призвести до погіршення зору. Проте відсутність цього вітаміну має бути дуже великою, щоб це могло вплинути на зір. До того, при порушеннях зору, не варто споживати моркву кілограмами, оскільки це неефективно.

Вживання моркви не допоможе при порушеннях зору
Вживання моркви не допоможе при порушеннях зору

Супрун зазначила, що жодні біологічно активні добавки та фітопрепарати теж не матимуть жодного ефекту.

Щоб зменшити ризики погіршення зору, необхідно відмовитися від шкідливих звичок, стежити за вагою, повноцінно харчуватися та спати, ходити на прогулянки.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здорове життя Здоров'я Жіноче здоров’я Уляна Супрун Здоров’я очей
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: Київщина, яка вразить і закохає у себе
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: Київщина, яка вразить і закохає у себе
Настя Сукач
У містах України повинно бути більше прапорів, щоб бачити символ вільної та незалежної країни
сьогодні, 17:02 У містах України повинно бути більше прапорів, щоб бачити символ вільної та незалежної країни
Семен Кабакаєв
Форс-мажори 2: як знахабнілі діти можновладців вчиняють ДТП і стають потенційними вбивцями
сьогодні, 16:00 Форс-мажори 2: як знахабнілі діти можновладців вчиняють ДТП і стають потенційними вбивцями
Дмитро Гнап
День прапора – чому для України настільки важливе бойове знамено
сьогодні, 15:01 День прапора – чому для України настільки важливе бойове знамено
Дід Панас
Форс-мажори: Грицак, Порошенко та інші чарівні слова, які відкривають будь-які двері для молоді
сьогодні, 14:00 Форс-мажори: Грицак, Порошенко та інші чарівні слова, які відкривають будь-які двері для молоді
Дмитро Гнап
5 потужних природних антибіотиків
4 жовтня 2016 , 10:58 12
Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
 23 жовтня 2016 , 17:08
Скільки часу людина становить небезпеку для інших, поки хворіє на вірусну інфекцію
 11 квітня , 20:16
Як уникнути проблем із зубами мудрості: поради стоматологів
 25 травня , 12:32
Екзема у немовлят: правила догляду і гігієни
 21 серпня , 18:58
7 причин, чому раптово почало випадати волосся
 сьогодні , 20:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук