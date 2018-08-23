Супрун розвінчала популярні міфи про зір

Часто батьки у дитинстві казали, що зір псується через те, що діти близько сидять до екранів телевізора. Та чи насправді це так?

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун спростувала поширені міфи про здоров’я очей.

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Генетика є однією з реальних причин. чому погіршується зір. Фізіологічна причина короткозорості – неправильний розмір очного яблука та дефекти системи фокусування. На порушення зору не впливає читання книжки чи сидіння перед екраном.

Науковці не знайшли жодного зв’язку між короткозорістю та часом, який провели люди за моніторами ґаджетів. А сухість очей чи подвоєння об’єктів не впливають на розвиток хвороб очей. Це називається комп’ютерний зоровий синдром. Про те. як вберегти очі від цього синдрому, читайте тут.



На зір не впливає те, як близько діти сидять до екрану

До того ж, не доведено шкоду дивитися в монітори у темряві, відповідно, читання при поганому освітленні чи лежачи. Зір не можна погіршити, якщо дитина сидить на задній парті. Супрун радить садити тих дітей на перші парти, що мають вади зору, які не піддаються корекції.

Всім відомо про користь вітаміну А (морква) у функціонуванні сітківки, а його дефіцит може призвести до погіршення зору. Проте відсутність цього вітаміну має бути дуже великою, щоб це могло вплинути на зір. До того, при порушеннях зору, не варто споживати моркву кілограмами, оскільки це неефективно.



Вживання моркви не допоможе при порушеннях зору

Супрун зазначила, що жодні біологічно активні добавки та фітопрепарати теж не матимуть жодного ефекту.

Щоб зменшити ризики погіршення зору, необхідно відмовитися від шкідливих звичок, стежити за вагою, повноцінно харчуватися та спати, ходити на прогулянки.