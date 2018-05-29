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Супрун розвінчала популярний міф про кондиціонери

1974 Читать новость на русском
Кондиціонери не шкодять здоров'ю
Кондиціонери не шкодять здоров'ю / Фото з вільних джерел

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун запевнила, що захворіти від кондиціонера не можна, цей пристрій є безпечним для людини

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

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Симптоми – кашель, подразнення слизової оболонки, труднощі з диханням, головний біль та втома – можуть бути пов’язані з так званим синдромом закритих приміщень.

Важливо правильно користуватися кондиціонером.

Перш за все, йому необхідно час від часу проводити чистку фільтрів та пристрою загалом. Все тому, що брудні фільтри можуть сприяти розвитку респіраторних інфекцій.

Не варто ставити на дуже низьку температуру, якщо на вулиці жарко. Переохолодження може активізувати збудників хвороб. Не сидіть під сильним струменем повітря – може виникнути запалення м’язів та нервів.

Регулярно проводьте вологе прибирання та час від часу вимикайте кондиціонер для того, щоб не пересушити повітря. Також часто провітрюйте кімнату, коли пристрій вимкнений.

 

Теги: Здорове життя Уляна Супрун Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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