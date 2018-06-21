Супрун спростувала міф про відкладення солей у хребті

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міф про те, що відкладення солей у хребті може спричинити больові відчуття.

Про це вона написала на сторінці у Facebook.

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За "відкладення солей" в хребті приймають видимі на рентгені шиповидні і дзьобовидні вирости на хребцях. Такі зміни з’являються у людей з віком.

У відповідь на дегенеративні зміни дисків, хребці відповідають крайовими кістковими розростаннями. На рентгені такі зміни проявляються у вигляді шиповидних виростів – остеофітів. Останні не викликають болю, вони є одним з проявів старіння шкіри.

Дуже рідко остеофіти можуть впливати на нервові закінчення і викликати біль, втрату чутливості, слабкість та інші неврологічні симптоми.

Щоб сповільнити ці процеси, потрібно вести здоровий спосіб життя, більше рухатися, боротися з надмірною вагою та відмовитися від шкідливих звичок.