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Супрун спростувала міф про відкладення солей у хребті

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Супрун спростувала міф про відкладення солей у хребті
Супрун спростувала міф про відкладення солей у хребті / health.harvard.edu

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міф про те, що відкладення солей у хребті може спричинити больові відчуття.

Про це вона написала на сторінці у Facebook.

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За "відкладення солей" в хребті приймають видимі на рентгені шиповидні і дзьобовидні вирости на хребцях. Такі зміни з’являються у людей з віком.

У відповідь на дегенеративні зміни дисків, хребці відповідають крайовими кістковими розростаннями. На рентгені такі зміни проявляються у вигляді шиповидних виростів – остеофітів. Останні не викликають болю, вони є одним з проявів старіння шкіри.

Дуже рідко остеофіти можуть впливати на нервові закінчення і викликати біль, втрату чутливості, слабкість та інші неврологічні симптоми.

Щоб сповільнити ці процеси, потрібно вести здоровий спосіб життя, більше рухатися, боротися з надмірною вагою та відмовитися від шкідливих звичок.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

 

Теги: Лікування Здоров'я Здорове життя Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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