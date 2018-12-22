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      Супрун спростувала поширений міф про вакцинацію від грипу

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      Супрун розповіла, коли робити щеплення від грипу
      Супрун розповіла, коли робити щеплення від грипу / politeka.net

      Досить поширене твердження про вакцинацію від грипу – начебто взимку робити щеплення вже надто пізно. Вакцинація — найбільш дієвий засіб захисту від хвороби! Якщо у вас є питання чи зараз не пізно – відповідь: однозначно ні.

      Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у своєму Facebook.

      Читайте також: Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення

      За її словами, від грипу потрібно вакцинуватися щороку за відсутності протипоказань. Робити це можна протягом всього епідсезону – з осені й до весни. Звісно, краще зробити щеплення якомога раніше.

       
      Уляна Супрун
      “Зазвичай імунітет формується протягом 2-3-х тижнів після вакцинації. Якщо в цей період людина заразиться вірусом грипу, то захворіти можна. Тому так важливо не затягувати з вакцинацією і зробити щеплення якнайшвидше до початку епідемії”.

      Вона також зазначила, що епідемії грипу в Україні немає. За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 213 тисяч людей. А епідемічні пороги перевищено в 9 областях – Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Одеській.

       
      Уляна Супрун
      “Якщо ви ще не отримали свій захист від грипу — вакцинуйтесь. Зараз є достатньо якісних та безпечних вакцин. Вже понад 138 тисяч українців зробили щеплення від грипу”.

       
      Симтпоми грипу: якщо стан хворого погіршується – викликайте швидку!

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      Теги: Здоров'я Медицина Лікування Міністерство охорони здоров’я Вакцина Уляна Супрун Грип в Україні
      Джерело: Здоров'я 24
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