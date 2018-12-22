Супрун спростувала поширений міф про вакцинацію від грипу

Досить поширене твердження про вакцинацію від грипу – начебто взимку робити щеплення вже надто пізно. Вакцинація — найбільш дієвий засіб захисту від хвороби! Якщо у вас є питання чи зараз не пізно – відповідь: однозначно ні.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у своєму Facebook.

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За її словами, від грипу потрібно вакцинуватися щороку за відсутності протипоказань. Робити це можна протягом всього епідсезону – з осені й до весни. Звісно, краще зробити щеплення якомога раніше.

Уляна Супрун “Зазвичай імунітет формується протягом 2-3-х тижнів після вакцинації. Якщо в цей період людина заразиться вірусом грипу, то захворіти можна. Тому так важливо не затягувати з вакцинацією і зробити щеплення якнайшвидше до початку епідемії”.

Вона також зазначила, що епідемії грипу в Україні немає. За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 213 тисяч людей. А епідемічні пороги перевищено в 9 областях – Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Одеській.

Уляна Супрун “Якщо ви ще не отримали свій захист від грипу — вакцинуйтесь. Зараз є достатньо якісних та безпечних вакцин. Вже понад 138 тисяч українців зробили щеплення від грипу”.



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