Супрун спростувала поширений міф про вакцинацію від грипу
Досить поширене твердження про вакцинацію від грипу – начебто взимку робити щеплення вже надто пізно. Вакцинація — найбільш дієвий засіб захисту від хвороби! Якщо у вас є питання чи зараз не пізно – відповідь: однозначно ні.
Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у своєму Facebook.
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За її словами, від грипу потрібно вакцинуватися щороку за відсутності протипоказань. Робити це можна протягом всього епідсезону – з осені й до весни. Звісно, краще зробити щеплення якомога раніше.
Вона також зазначила, що епідемії грипу в Україні немає. За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 213 тисяч людей. А епідемічні пороги перевищено в 9 областях – Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Одеській.
Симтпоми грипу: якщо стан хворого погіршується – викликайте швидку!
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