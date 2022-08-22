У них в запасі є "вундервафлі": військовий експерт пояснив, чи можуть росіяни збити супутник

росія теоретично може збивати навколоземні супутники своїми спеціальними комплексами. Однак до 24 лютого кремль провів лише один успішний запуск протисупутникової ракети.

На сьогодні у росіян є важливіші задачі, ніж виготовляти дорогі протисупутникові ракети. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

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Експерт зазначив, що росіяни мають технології протисупутникових ракет ще з радянських часів, проте після розвалу СРСР вони не розвивали цей напрямок.

Теоретично у росіян в запасі є десь там "вундервафлі", які вони називають С-500 "Нудоль". Це розробка ще з радянських часів, яка є протисупутниковою ракетою. Вона мала збивати супутники. Незадовго до війни у них відбувся один випробувальний успішний пуск, коли росіяни збили свій списаний супутник, але то був одиничний пуск,

– вважає фахівець.

За його словами, після обвального ефекту санкцій у росіян є нагальніші проблеми.

"Їм би впоратися із задачею відновити запас ракет, який вони вистріляли по Україні. Це буде набагато складніше, хоча ті ракети по технології набагато примітивніші. Теоретично вони можуть виготовляти ракети, але не швидкими темпами", – додав Киричевський.

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росія звертає увагу на безглузді проєкти

Він вказав, що росіяни нещодавно оголосили про підписання річного контракту на виготовлення декількох десятків ракет типу "Onyx" – надзвукових ракет, якими вони раніше обстрілювали Одещину.



"Вони вистріляли по Одещині мінімум 40 таких ракет і їм знадобиться рік, щоб поновити запас. Судячи зі стратегічних ракет Х-101 і Х-555 і "Калібрів", ситуація аналогічна. Під час того ж контракту "Армія-2022" їм довелося публічно укласти екстрені контракти на поповнення запасів. Тобто їм знадобиться не декілька місяців, а мінімум рік на відновлення", – пояснив експерт.



Водночас фахівець вважає, що росія продовжує витрачати ресурси на "безглузді проєкти".

Вони хочуть виробляти гіперзвукову протикорабельну ракету "Циркон". Навіщо вона їм зараз – не сильно зрозуміло, тому що Україну вони нею обстрілювати не зможуть, а НАТО їх не боїться. Не будемо заважати їм робити такі дурниці,

– резюмував Киричевський.

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