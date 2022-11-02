"Адмірал Макаров" може мати пошкоджений борт: з'явились супутникові знімки з бухти Севастополя

У мережі опублікували супутникові фотографії Севастопольської бухти. Зокрема, це кадри після того, як її атакували дрони.

Кадри з супутника оприлюднив OSINT-аналітик Бенджамін Пітетт 2 листопада, пише 24 канал. На них видно, що один з кораблів класу "Адмірал Григорович" був у відкритому морі на буксирі.

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У мережі з'явились фото з супутника після атаки дронів на Севастополь

Супутникові зображення, зроблені вчора (1 листопада – 24 канал) о 05:35 та 11:06 UTC, показують два фрегати класу "Адмірал Григорович", які зараз дислокуються в Чорному морі, пришвартовані в порту,

– зазначив аналітик.



Кадр бухти з супутника, зроблений вранці 1 листопада / Фото Бенджаміна Пітетта



Пізніше корабель вже змінив місце розташування / Фото Бенджаміна Пітетта

На першому фото видно, що корабель перебував на буксирі. Вже на другому фото, зробленому через понад 5 годин, помітно, що корабель класу "Адмірал Григорович" вже біля швартової стінки Стрілецької бухти в Севастополі.

Можна припустити, що на фото фрегат "Адмірал Макаров", який свого часу замінив "Москву". Проте характер ушкоджень з фото помітити неможливо, адже правий борт корабля прихований від камер.



Ймовірно, пошкоджений 29 жовтня "Адмірал Григорович" / Фото Бенджаміна Пітетта

У мережі припускають, що на фото – "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".

Коротко про атаку дронами в Севастополі

29 жовтня у Севастополі пролунала "бавовна". Вороги одразу заявили про "атаку дронами" та звинуватили в ній Україну та Велику Британію.

Спочатку так званий "губернатор" Севастополя Міхаїл Развожаєв написав, що нібито внаслідок атаки не постраждав жоднісінький об'єкт. Та місцеві жителі бачили чорний дим.

Після цього Росія заявила про пошкодження корабля "Іван Голубець" у Севастополі. Однак про "Адмірала Макарова" Кремль не говорив. Хоч, за даними ЗМІ, він також міг суттєво постраждати. Детальніше про "бавовну" в Севастопольській бухті читайте за посиланням.

До теми варто пригадати, що через цю атаку Росія заявила про зупинення "зернового коридору". Проте вже 2 листопада кораблі з нашим зерном знову почали рух.

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