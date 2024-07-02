У мережі показали супутникові фото після удару по Балаклаві: там могли знищити 90 "Шахедів"

У понеділок, 1 липня, у Севастополі було дещо гучно для окупантів. Вочевидь наслідки для них виявилися також невтішними.

Як виявилося, то детонував склад з боєприпасами. Під удар потрапило вороже озброєння.

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У Криму під час вибухів могли бути знищені 90 "Шахедів"

Супутникові фото підтверджують, що потрапляння довелося саме у військову частину біля села Флотське у Балаклаві,

– йдеться у дописі телеграм-каналу "Кримський вітер".

На оприлюднених кадрах ліворуч видно триповерхову будівлю, яка вціліла. Зазначається, що кількість поверхів та віконних прольотів збігаються.

Влучання у військову частину у Балаклаві / Фото "Кримський вітер"

Супутниковий знімок після удару по Балаклаві / Фото "Кримський вітер"

Водночас, за уточненими даними російських ЗМІ, внаслідок удару знищено склад з щонайменше 90 дронів-камікадзе типу "Шахед".

У Повітряних силах розповіли, що українські пілоти завдали нищівного удару по місцю зберігання снарядів у Криму.

У мережі припускали, що могло бути уражено військову частину у районі села Флотське, яке розташоване у Балаклавському районі міста Севастополя. Також повідомляли, що під ударом могла опинитися Балаклавська ТЕЦ, збудована окупантами незаконно кілька років тому.