Високоточні супутникові знімки: у Rheinmetall розповіли про допомогу українській розвідці

Німецька оборонна компанія Rheinmetall і супутниковий оператор ICEYE, які у вересні об’єднали зусилля на підтримку України, оголосили про перші успіхи своєї співпраці. У межах цього проєкту Україна з жовтня отримує нові супутникові знімки високої роздільної здатності від ICEYE, що використовуються для прийняття оперативних рішень та планування українськими Збройними силами.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Rheinmetall. Контракт між Rheinmetall та Україною, підписаний за підтримки уряду Німеччини, розширює доступ до супутникових зображень SAR (радар із синтетичною апертурою) від ICEYE.

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Нові можливості для української розвідки

Така співпраця доповнює наявні дані розвідки, що надходять з інших датчиків, надаючи українським військовим критично важливу інформацію для спостереження, виявлення цілей і власного позиціонування на полі бою.

Супутники ICEYE мають унікальні переваги, оскільки здатні створювати зображення з високою деталізацією незалежно від погоди чи часу доби.

Завдяки цій технології можливо точно ідентифікувати навіть дрібні об’єкти на земній поверхні, що допомагає ЗСУ отримати перевагу у веденні розвідки та виконанні бойових завдань.

Ексклюзивний доступ для України

Угода також передбачає доступ України до всієї флотилії радарних супутників ICEYE, що забезпечує безперервний потік супутникових даних.

У рамках довгострокової співпраці Rheinmetall ексклюзивно надає доступ до супутникових зображень SAR для військових потреб в Україні, Німеччині та Угорщині.

До слова, "Народний супутник" ICEYE, придбаний за донати українців, виявив сотні ворожих військових об'єктів. Це допомогло українським захисникам завдавати ворогу суттєвих втрат. дозволяє українським захисникам стежити за об'єктами військово-промислового комплексу агресора та ідентифікувати види бойової техніки ворога.