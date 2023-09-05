Ні, не можна, – у Путіна заборонили журналістам ставити запитання про Суровікіна

Протягом декількох місяців ширяться чутки щодо російського генерала Сєргєя Суровікіна. Не виключено, що він був під арештом. Водночас у Кремлі це не бажають ніяк коментувати.

Після червневого заколоту Євгенія Пригожина ЗМІ почали писати про можливий арешт Суровікіна. Цими днями надійшла інформація, що його уже нібито випустили з-під варти. Однак посіпаки Владіміра Путіна вдають, що нічого не відбувається, – інформує 24 Канал з посиланням на російські медіа.

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Про Суровікіна – ні слова

Власне, прессекретаря президента Росії Дмітрія Пєскова запитали, чи можна йому бодай поставити запитання стосовно зниклого воєначальника.

Ні, не можна,

– лаконічно констатував головний рупор Кремля.

Варто сказати, що також міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу вирішив залишити без відповіді запитання щодо генерала Суровікіна.

Всі питання?

– сказав міністр оборони ворожої держави, а потім пішов.

Водночас мережею шириться фотографія, на якій генерал нібито уже на волі після того, як його випустили з-під варти.



Генерал Суровікін нібито на свободі / Фото росЗМІ

Що цьому передувало

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин 23 червня 2023 року оголосив про початок повстання проти військового керівництва Росії. Однак воно не протрималося і добу. І фактичному на цьому заколоті закінчилась історія "Вагнера".

Тоді Суровікін засудив дії бійців Пригожина, закликавши їх припинити бунт. Проте, вочевидь, у Москві не повірили у щирість його слів, тому вирішили "покарати". Ворожі ЗМІ повідомляли, генерала, ймовірно, ФСБ помістила в ізолятор.

Як відомо, Пригожин через два місяці після повстання "загадково" розбився в літаку. Не виключено, що зі Суровікіна хотіли зробити цапа-відбувайла – тобто "найголовнішим винним" у заколоті. До того ж йому приписували дружбу з Пригожиним.