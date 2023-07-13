Суровікіна утримують та допитують у Москві, – WSJ
Джерело:The Wall Street Journal
Російського генерала Сєргєя Суровікіна далі утримують та допитують в Москві. Разом з ним за декілька годин після невдалого заколоту Пригожина затримали ще декількох високопоставлених російських військових.
Знайомі з ситуацією джерела, заявили, що Суровікіна та декількох інших затримала служба внутрішньої безпеки Росії. Варто зауважити, що замість головнокомандувача повітряно-космічних сил Сергєя Суровікіна, Герасимову доповідав начальник штабу повітряно-космічних сил Росії Віктор Афзалов.
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Де перебуває Суровікін
Джерела повідомили, що Суровікіна утримують та допитують в Москві, проте звинувачення йому не висунуті. Один співрозмовник видання заявив, що російський генерал знав про плани вагнерівців, проте не був причетним до заколоту Пригожина.
Окрім генерала, в Росії для допиту затримали також щонайменше 13 старших офіцерів. Деяких згодом відпустили, проте майже 15 – відсторонили від служби чи звільнили.
Ці затримання спрямовані на очищення лав тих, кому, як вважають, більше не можна довіряти,
– заявило джерело.
Також видання зауважило, що Суровікін не перебував у слідчому ізоляторі, проте проходив неодноразові допити. Оскільки слідство з'ясовувало, яку роль він відіграв у повстанні Пригожина. Його відпустять, якщо Владімір Путін вирішить, як впоратися з наслідками заколоту.
За даними видання, крім Суровікіна, затримали та відпустили:
- його заступника – генерал-полковника Андрія Юдіна;
- заступника начальника військової розвідки – генерал-лейтенанта Владіміра Алексєєва.
Юдін та Алексєєв перебувають під наглядом, їх пересування обмежили. Також затримали колишнього генерал-полковника Міхаїла Мізінцева – раніше він був заступником міністра оборони, проте у квітні приєднався до вагнерівців.
Останні новини про Суровікіна
- Востаннє на публіці Суровікіна бачили 24 червня 2023 року, коли з'явилось відео, на якому він разом з першим заступником начальника ГРУ генерал-лейтенантом Владіміром Алексєєвим закликав вагнерівців зупинитись та не брати участі в заколоті Пригожина.
- Після цього звернення Сєргєя Суровікіна не бачили. 12 липня ЗМІ писали, що він перебуває в ізоляторі та не виходить на зв'язок із близькими понад два тижні.
- Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав, що Суровікін перебуває у такому стані, що його довго не покажуть. Зокрема, його допитують і російські спецслужби могли з ним так попрацювати, що він зараз у жахливому стані.