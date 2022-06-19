"Сусідка гуляла з собаками – її розірвало на двоє": які злочини чинили росіяни в Маріуполі

Директор Українського дому в Маріуполі Ігор Павлюк розповів сайту 24 каналу про злочини над цивільними, які він бачив особисто. Опинившись під обстрілами, багато мирних мешканців так і не змогли врятуватися.

Тисячі вбитих під завалами та на вулиці

9 березня окупаційні війська обстріляли будинок у центрі міста, де проживав Ігор Павлюк. У цей момент жінка, яка також проживала тут, гуляла на вулиці зі своїми собаками. ЇЇ моментально розірвало на двоє. А тіло не могли забрати кілька днів.

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Забирати було нікуди й нам запропонували віднести її на балкон. Скажу страшні речі, але дві частини тіла у двох різних покривалах. Так ми її похоронили внизу,

– розповів він.

Тисячі вбитих мирних людей опинилися під завалами та просто на вулицях міста. Кадри про масові поховання облетіли весь світ. За словами Павлюка, одна з таких могил розташована біля будинку культури, де він працював. Раніше там був сквер, де відпочивали маріупольці.

Ігор Павлюк / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Український дім окупанти розстрілювали просто з танків. Близько 150 людей, які ховалися тоді у підвалі, змушені були вибігати з чимось білим, щоб їх просто не завалило.

За словами чоловіка, там перебувало кілька співробітників, а більшість – ті, хто жив у сусідніх будинках та шукав укриття. 200 працівників будинку культури втратили роботу, 50 з них досі не вийшли на зв'язок. Їхня доля – невідома.

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"Хоронили у дворах та на дитячих майданчиках"

Павлюк розповів, що з його будинку щодня помирала щонайменше одна людина. Це також були ті, хто не мав необхідних для життя ліків. Їхні тіла ховали у дворах та на дитячих майданчиках.

9 березня загинула також жінка, яка проживала на четвертому поверсі. ЇЇ тіло ніхто так і не забирав. Сусіди обгорнули його в килим, а після пожежі 16 березня жінка згоріла від прямого попадання.

Хоронити вбитих доводилося дуже швидко через постійні обстріли. За словами Ігоря Павлюка, тіла присипали землею, бо викопати нормальну яму було неможливо. З померлими намагалися залишати документи на випадок, якщо раптом хтось колись їх знайде.

Злочини в Маріуполі: що відомо

Мер Маріуполь Вадим Бойченко розповів як чеченці вивозять українців у "фільтраційні" табори. Їх не годують та знущаються.

Навколо Маріуполя розгорнуто чотири фільтраційних табори, в яких люди утримуються перед депортацією в Росію.

Тіла загиблих у Маріуполі збирають разом із бетоном та руїнами. У місті виникла гуманітарна катастрофа.

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