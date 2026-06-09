На Черкащині між працівниками підприємства і ТЦК сталася сутичка: за справу взялася поліція
У Звенигородському районі Черкаської області трапився гучний інцидент за участі ТЦК. Відомо, що працівники відомства приїхали на територію місцевого підприємства.
Згодом там виник конфлікт, повідомляє поліція Черкаської області.
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Що відомо про інцидент?
Інцидент стався 8 червня на території одного з підприємств Звенигородського району Черкаської області. За попередньою інформацією правоохоронців, між працівниками підприємства та представниками РТЦК виникла сутичка.
У ході конфлікту один із чоловіків застосував газовий балончик. А інший учасник інциденту дістав стартовий пістолет і почав стріляти у повітря. Після цього одного з чоловіків представники РТЦК забрали з місця події. Саме цей епізод став предметом окремої перевірки правоохоронців.
У поліції повідомили, що за фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Наразі проводять комплекс слідчих дій для встановлення всіх обставин інциденту.
Остаточна правова оцінка діям учасників буде надана після завершення необхідних слідчих заходів та збору доказової бази. Слідство триває.
Кримінальні інциденти повʼязані з ТЦК: останні новини
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