Сутичка після бою Хабіба та МакГрегора: комісія винесла рішення щодо грошей та дискваліфікації

Атлетична комісія штату Невада розглянула сутичку, яка виникла після бою Хабіба Нурмагомедова та Конора МакГрегора. Головне питання, яке стояло – виплата гонорару бійцям та їх можлива дискваліфікація.

Нагадаємо, 6 жовтня відбувся бій МакГрегора з Хабібом, в якому переміг росіянин. Однак вже після бою сталася масова сутичка з глядачами, в яку була змушена втрутитися поліція. Обом бійцям загрожувала дискваліфікація. Окрім того, їм не виплатили гонорари. Мова йде про 2 мільйони доларів для Хабіба та 3 мільйони доларів МакГрегору, а також бонуси (загалом мова йде про 5-6 мільйонів доларів кожному).

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24 жовтня Атлетична комісія штату Невада винесла своє попереднє рішення. Як повідомляє MMAFighting, було вирішено виплатити 50% гонорару бійцям. Однак комісія продовжила дискваліфікацію Хабіба та МакГрегора до 10 грудня, коли відбудеться наступне засідання, на якому розглядатиметься ця справа.

Нагадаємо, зараз Хабіб Нурмагомедов домовляється про боксерський поєдинок проти Флойда Майвезера. Його батько хоче, щоб підготовкою Хабіба займався Анатолій Ломаченко – батько Василя Ломаченка.

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