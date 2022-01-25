Сутички з ФОПами під Радою: є постраждалі, серед них журналісти

Під будівлею Верховної Ради спалахнули сутички між поліцейськими і активістами "SaveФОП". Серед постраждалих є працівники ЗМІ.

Водночас постраждалі є і серед протестувальників. Щоправда, їхня точна кількість наразі невідома.

Важливо Під час акції протесту ФОПів під Радою сталися сутички: поліція почала затримувати людей

Як повідомляє низка телеграм-каналів, постраждали щонайменше 2 журналісти і 2 оператори. Водночас у протистоянні під Радою постраждав ще й протестувальник. Навіть після допомоги лікарів він не подавав ознак життя.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ

Поліції таки вдалося захопити сцену організаторів акції. Її намагаються демонтувати. Правоохоронці активно затримують людей і застосовують сльозогінний газ.

Згодом стало відомо, що протестувальники таки відновили контроль за сценою, зіткнення припинилися. ЗМІ описують ситуацію так:

Чесно, незрозуміло, навіщо взагалі штурмували сцену. Протестувальники вже хотіли відходити і ухвалювали рішення, коли продовжити протест, аж раптом силовики вирішили захопити сцену, що спровокувало нову хвилю зіткнень. Але зараз поліцейські відступили.



Яка ситуація під Радою / Фото "Радіо Свобода"



Правоохоронці затримують активістів / Фото "Радіо Свобода"

Силовики напали на журналістів: дивіться відео

Активісту стало зле під Радою: дивіться відео

Зауважимо, що постраждалі є і серед силовиків. На оприлюдненому відео видно, як побратими відводять одного з правоохоронців подалі від натовпу.

Правоохоронцям теж дісталося: дивіться відео

Нардепів евакуювали

ЗМІ повідомляють, що нардепів Верховної Ради евакуювали з будівлі парламенту через підземний перехід. Там, мовляв, є спеціальний вихід для таких випадків.

Парламентарів евакуювали з Ради: дивіться відео

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