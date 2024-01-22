Грають нам на руку: у Мелітополі почастішали конфлікти кадирівців із військовими Росії

Окупаційні війська Росії не можуть знайти спільну мову між собою. Останніми тижнями почастішали конфлікт між різними підрозділами російської армії.

Про це 24 Каналу сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров. До слова, підопічний командира батальйону "Схід Ахмат" Ваха Хамбулатова мало не застрелив російського військовослужбовця, який попросив документи на перевірку.

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Палка з двох кінців

У мережі з'явилося відео підтвердження знущань тіктокерів кадирівці з регулярних військових армії Росії. На кадрах видно, як війська Рамзана Кадирова мало не застрелили російського військовослужбовця під час сутички у тимчасово окупованому Мелітополі.

Цей випадок непоодинокий,

– зауважив Федоров.

З одного боку, це загроза для всіх цивільних, які вимушено залишаються на тимчасово окупованій території, а з іншого, це наболілі конфлікти між підрозділами ворожих військ, які грають нам на руку й допоможуть героїчним Збройним Силам звільняти українську територію.

Тотальна пропаганда

Ворог на тимчасово окупованих територіях продовжує підготовку до президентських псевдовиборів. Днями російські загарбники провели засідання фейкової виборчої комісії, а також продовжують збирати підписи. Останніми днями окупанти вже навіть дібралися до маломобільних верств населення, людей з інвалідністю та літніх людей.

Вже ходять по будинках та квартирах й змушують наших мешканців ставити підписи. У такий спосіб ворог намагається демонструвати так звану "демократію",

– мовив міський голова Мелітополя.

Вчителів загальноосвітніх шкіл окупанти примушують ходити з російською символікою на одязі, а кожен урок розпочинати з розповідей про "добрі" справи диктатора Владіміра Путіна. Крім цього, заборонили всім вчителям розповідати у своїх соцмережах будь-що про інших кандидатів.

Звичайно, ми розуміємо, що насправді інших кандидатів й не існує. Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях намагаються вести масовану пропаганду,

– зазначив Федоров.

Росіяни змушують дітей четвертої мелітопольської школи плести маскувальні сітки для окупантів, а в бібліотеках деяких шкіл збирають теплі речі, ковдри, матраци для ворожих солдатів, щоб відправляти їх на Запорізьку лінію фронту.

Що відбувається у Мелітополі