Сутички почалися в ще одному місті Казахстану
5 січня 2022 , 16:56Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал ORDA
У Казахстані третій день поспіль не вщухають протести. Під час протистоянь трапляються сутички протестувальників із силовиками. Зокрема 5 січня повідомили про зіткнення у місті Павлодар.
Ситуація у Казахстані залишається напруженою. На вулицях міст вирують пожежі та лунають вибухи.
До теми Які міста вже охопили протести у Казахстані: карта
Постріли та вибухи у Павлодарі
Під час сутичок протестувальників та силовиків, як видно на відео, чути постріли та вибухи. Помітно, що люди тікають від поліції.
Водночас у ще одному місті Казахстану поліція пообіцяла не затримувати протестувальників, заявивши, що вони з народом.
Що відомо про протести в Казахстані
- Люди вийшли протестувати в Казахстані з 3 січня 2022 року. Спочатку заявляли, що через зростання цін на газ. Влада погодилася знизити вартість блакитного палива, але ситуація навпаки загострилась. Ймовірно, вартість газу – це був лиш привід.
- Мітингувальники висунули вимоги. Серед них з'явилися пункти про відставку уряду, проведення місцевих виборів та боротьба з впливом колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який очолював Радбез.
- Майже по всій території Казахстану відсутній доступ до інтернету. Через це громадяни не можуть здійснювати безконтактну оплату, не працює додаток головного банку країни та припинили мовлення низка каналів. Також в Алмати та Нур-Султані немає мобільного зв'язку.
- Найбільш критичною ситуація є в Алмати. Там крім мітингів, тривають і масові безлади та захоплення адмінбудівель – акимату, прокуратури та колишньої резиденції президента. Також там діє режим надзвичайного стану.
Що треба знати про ситуацію в Казахстані: дивіться відео