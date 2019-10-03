Суттєвого послаблення гривні не буде, вона може втратити ще максимум 10%, – Фурса

Офіційний курс станом на 3 жовтня становить 24 гривні 86 копійок, тобто гривня знову почала дешевшати. Проте експерти радять не панікувати, мовляв, Україна контролює ситуацію.

Про це заявив фінансовий аналітик Сергій Фурса в коментарях 24 каналу.

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У Нацбанку розповіли, що за останні три дні витратили 200 мільйонів доларів на підтримку гривні. Це пов'язано із тим, що пропозиція валюти зменшилася, а попит на неї навпаки – зріс. Тим часом кредитна рейтингова агенція Standard & Poor's спрогнозувала курс гривні до 2022 року – він становитиме 28,5 гривень.

Експерти радять не хвилюватися, все під контролем.

В нас стабільна, добра ситуація в економіці. В нас стабільна ситуація з платіжним балансом, тому суттєвого послаблення гривні не буде. Що ми очікуємо на кінець року? На 27, 5 гривня за долар. Це все одно означає, що з першого січня до першого січня гривня посилюється. Проте може втратити 10%. Навіть менше,

– відповів Сергій Фурса.

Зазначимо, що за курсом валют від НБУ 3 жовтня долар подорожчав на 31 копійку і коштував 24,86 грн. Євро подорожчав аж на 40 копійок і коштував 27, 16 грн.

Чому гривня почала дешевшати?

За словами політичного експерта Миколи Давидюка, на курс валют сильно впливають експортні тенденції. "Надзвичайний врожай зернових культур приніс непогані продажі, тому багато валютної готівки зайшло в Україну. Тому останній місяць-півтора ми бачили дещо нижчий курс", – сказав він.

На жаль, це сезонне явище і ми не маємо диверсифікації економіки настільки, щоб ми могли круглий рік отримувати такі суми та утримувати на сильному рівні валюту,

– наголосив експерт.

Також Давидюк не виключає спекуляції. "Велика кількість політиків чи чиновників ніколи не втрачають шанс нажитися на українцях. Якщо гривня в день коливається вверх-вниз, то виникають сумніви, що ніхто на цьому не заробив кілька десятків мільйонів", – додав Давидюк.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу