Це пряма загроза від Росії, – євродепутат Ауштрявічюс про захоплення Сувальського коридору

Росіянам не подобається та, що Литва виконує вимоги санкцій і не пропускає окремі товари до Калінінграда. Вони погрожують військовими діями біля Сувальського коридору.

Про це для 24 каналу сказав депутат Європейського парламенту Пятрас Ауштрявічюс. Він зазначив, що погрозами щодо Сувальського коридору Росія виходить на протистояння з НАТО.

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"Це пряма загроза. Якщо подивитися на карту, то ситуація така, що Калінінград оточений країнами Євросоюзу й НАТО. У нас спільний кордон з Польщею 100 кілометрів, а далі, на південь, починається Білорусь. Саме це називається Сувальським коридором", – розповів депутат.

Якщо Росія таки втрутиться, то все вирішить НАТО

За словами Ауштрявічюса, Литві погрожують росіяни, й, зокрема, пропагандисти, які є співучасниками воєнних злочинів та живуть в різних містах Росії. Вони кричать про те, що треба братися за зброю, треба все вирішувати воєнним шляхом, бо нібито Калінінград і Білорусь повинні мати сухопутний коридор. Росіяни заявляють, що потрібно цей коридор пробивати.

"Лякають таким сценарієм. Проте це навіть не питання Литви й Польщі. Це рівень НАТО й зовсім іншої геополітичної ситуації. Я нікому б не побажав спробувати це робити. Ми дуже серйозно до цього ставимось й ухвалюватимемо ті рішення, які необхідні для безпеки зі всією суворістю й відповідно до наших прав", – наголосив депутат.

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Велика операція Росії

Литовський експерт з безпекових питань Марюс Лауринавичюс сказав, що Росія хоче залякати не так Литву, як Євросоюз. Він зазначив, що окупанти хочуть скасувати обмеження для Калінінградської області, проте це може підірвати всю санкційну політику й навіть загрожувати Литві.

"Це велика операція. Про якусь воєнну загрозу Литві говорити не доводиться, але це серйозна й небезпечна операція Росії", – сказав Лауринавичюс.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Пятрасом Ауштрявічюсом: дивіться відео