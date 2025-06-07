Уже створював "нереальні" проєкти: чи є шанс у Маска створити третю партію в США

Президент Дональд Трамп та Ілон Маск влаштували публічний скандал у соцмережах, після чого мільярдер опублікував опитування про створення нової політичної партії в США. Це дуже складний процес, але все ж це реально.

Таку думку 24 Каналу висловила політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зауваживши, що в США немає заборони на створення третьої партії. Маск має для цього не лише кошти, він може скористатись політичною ситуацією в країні.

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Чи є шанс у Маска створити третю партію в США

Політологиня-американістка пояснила, що ідея створення нової партії в США – це щось майже нереальне. Для цього потрібні шалені кошти, але теоретично в США немає заборони на це.

Зараз поляризація американських партій змушує республіканців іти праворуч, демократів – ліворуч. А з "центру" випадає велика кількість виборців, які не хочуть голосувати за такі погляди.

"На цьому Маск намагається зіграти і каже, чому б не створити третю партію, яка буде представляти 80% електорату. Однак, дивлячись на різні соціологічні опитування, вони поділені приблизно по 30%: стільки ж і у демократів, і в республіканців, і стільки є незалежних виборців", – зазначила вона.

Філіпенко наголосила, що Маск хоче "захопити" останніх виборців. Враховуючи його "нереальні" проєкти в (наприклад, Tesla, Neuralink чи SpaceX), він справді збирається це зробити.

Те, що для нас нереально, може виглядати нормальним для Маска. Ймовірно, він спробує переманити до себе тих, хто не підтримує Трампа та демократів. І ось готово – третя партія. Якщо Маск справді за це візьметься, він може створити третю партію в США, але не очолити її. Він не може бути президентом, бо не народився в США,

– наголосила політологиня-американістка.

До слова, в Axios припускають, що радник Білого дому Серджо Гор ініціював відкликання кандидатури Джареда Айзекмана на посаду очільника NASA, що викликало суперечку між Трампом та Маском. Гор є радником президента США та засновником протрампівської організації