Максимально напружена ситуація: чому між Трампом і Маском розгорнувся справжній скандал

Сварка між Трампом і Маском може завдати шкоди американській розвідці. Наразі у Вашингтоні планують телефонну розмову, аби спробувати залагодити конфлікт.

Політологиня-американістка Олександра Філіпенко в ефірі 24 Каналу розповіла, що для Дональда Трампа подібні публічні конфлікти – це майже норма. Для нього звільнення й прощання з людьми – звична справа, яка нерідко супроводжується скандалами і грюканням дверима.

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Маск планує залишатись в політиці

Про це свідчать численні мемуари й спогади співробітників Білого дому часів його першого президентського терміну.

А ось те, що ми нещодавно бачили з Ілоном Маском – коли Трамп ледь не вручив йому "ключі від Білого дому", коли вони хвалили один одного й обмінювалися приємними словами, – от це якраз було не в його стилі. Тому нинішній конфлікт був, можна сказати, лише питанням часу,

– сказала Олександра Філіпенко.

Вона додала, що тут є важливий момент: на відміну від більшості працівників Білого дому, навіть високопосадовців, Ілон Маск – людина з мільярдами. Попри те, що він лише за день через цю сварку втратив близько 30 мільярдів доларів, він усе одно залишається надзвичайно багатим і продовжує активно брати участь у політиці.

Найважливіше повідомлення, яке Ілон Маск зробив під час конфлікту, звучало так: "У Дональда Трампа залишилося 3,5 роки, щоб впливати на американську політику, а у мене ще років 40 життя, щоб це робити". Це прямий натяк на те, що Маск має намір залишитися в політиці надовго й має далекосяжні плани,

– сказала Філіпенко.

Вона додала, що раніше здавалося, ніби Трамп і Маск разом керують США, але наразі їхня співпраця зруйнована. Білий дім уже заявив, що планує телефонну розмову з Ілоном Маском. Без супутників Starlink Ілона Маска ускладниться американська космічна розвідка, і США, ймовірно, не зможуть передавати дані Україні.

Для Трампа такі конфлікти – не новина, але з огляду на те, з ким саме зараз виник конфлікт, наслідки можуть бути дуже серйозними.