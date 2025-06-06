Трамп планує позбутися червоної Tesla, яку купив на знак підтримки Ілона Маска, – ABC News

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість позбутися червоної Tesla, яку колись придбав на знак симпатії до Ілона Маска. Тепер у нього з Маском неприємні відносини.

Маск тепер став критиком політики Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Трамп планує продати або комусь подарувати свою червону Tesla

За інформацією журналістів, Трамп планує комусь подарувати або продати червону Tesla, яку купив на знак підтримки Ілона Маска. Напередодні автівку бачили біля Білого дому – у четвер.

Після загострення публічного конфлікту між двома впливовими фігурами, Трамп заявив, що більше не надто переймається стосунками із засновником Tesla. На запитання журналіста щодо можливого діалогу з Маском, Трамп іронічно відповів: "Ви маєте на увазі людину, яка з'їхала з глузду?"

За словами президента, Ілон Маск нібито намагається вийти з ним на зв'язок, однак сам Трамп "не особливо" зацікавлений у цій розмові. Радники глави держави зазначають, що він більше засмучений, ніж роздратований ситуацією, а один із них описав настрій Трампа як "пригнічений".

Конфлікт загострився після критики з боку Маска на адресу законопроєкту Трампа, який стосуються податкової політики та питань імміграції. Підприємець навіть припустив, що Трамп не виграв би вибори без його підтримки, закликав до імпічменту президента та безпідставно натякнув на зв’язок Трампа з матеріалами у справі Джеффрі Епштейна.

У відповідь Трамп назвав Маска "божевільним" і пригрозив переглядом контрактів і державного фінансування компаній, пов’язаних із мільярдером.