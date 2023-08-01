Тиснуть, але жодних цілей не досягли: навіщо росіяни активізувалися на Сватівському напрямку

Російські окупанти активізувались на Сватівському напрямку. Ворог атакує українські позиції з усіх можливих видів озброєння.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Як відомо, росіяни зосередили на цьому напрямку 100-тисячне угруповання.

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"Росіяни атакують наші позиції за допомогою танків, артилерії, піхоти з десантом. Там бої дійсно активізувались", – зазначив Мусієнко.

Чому росіяни активізувались на Сватівському напрямку: дивіться відео

Яка мета ворога

За добу 31 липня на Куп'янсько-Лиманському напрямку відбулось 13 боєзіткнень. Під час відбиття атак ЗСУ знищили 43 окупантів і поранили 123. Крім того, ліквідували багато ворожої техніки.

Росіяни прагнуть прорвати лінію оборони ЗСУ, вийти на Борову і звідти рушити на південь, щоб нависнути над українськими військами в районі Білогорівки та Бахмута.

Водночас окупанти хочуть відтягнути Сили оборони з-під Бахмута, щоб вони оборонялись у районі Сватового та Кремінної, а не звільняли місто-фортецю.

"Поки що жодних цілей ворог не досягнув, попри його потужний тиск", – наголосив Мусієнко.

Наступ ЗСУ триває: останні новини

Збройні Сили України продовжують наступати на різних напрямках. Протягом минулого тижня на Півдні та Сході вдалося звільнити 14 квадратних кілометрів.

Українські військові невпинно рухаються до звільнення Бахмута. Захисники просуваються повільно, щоб максимально зберегти особовий склад.

Ввечері 27 липня стало відомо про повернення під контроль України Старомайорського Донецької області. Разом з ним знову вдома вже 10 населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.