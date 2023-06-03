Офіцер ЗСУ розповів про боєзіткнення з новим російським підрозділом "Шторм Z"

Ініціатива на Сватівсько-Куп'янському напрямку повністю на боці Сил оборони України. При цьому останні 2,5 тижні противник штурмував позиції новими бойовими групами – підрозділом "Шторм Z".

Про це 24 Каналу заявив офіцер ЗСУ, командир роти ударних безпілотників 92 механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко. Він зауважив, що це російські військові, які на території країни-агресорки були позбавлені волі.

До теми Росіяни дещо перебільшують: у ЗСУ оцінили боєздатність рот "Шторм Z"

"Їм пропонують 200 тисяч рублів на місяць плюс пів року контракт. І якщо вони залишаються живі, то, відповідно, амністія по тих статтях – повне помилування", – розказав Федоренко.

Однак, такі підрозділи ворог кидає у бій так само як кидав ПВК "Вагнера".

Переважно штурмують живою силою, попередньо працює артилерія. І як наслідок – противник зазнає значних втрат в живій силі, а також у техніці. Ініціатива повністю на нашому боці,

– наголосив офіцер ЗСУ.

Де активізувалися росіяни: дивіться відео

Страта за невиконання бойового завдання

На пріоритетному для себе напрямку окупанти завжди застосовують комбіновану живу силу й комбіновані війська. Мовиться, зокрема, і про підрозділи "Шторм Z", і про ПВК "Вагнера", а також про мобілізованих та десантників. Противник накопичує усіх, ким може штурмувати.

"Що стосується рівня мотивації – він на невисокому рівні, але в Росії потужно діє система примусу. Тобто їх страчують, якщо вони не виконують бойові завдання або ухиляються від вчинення ударно-штурмових дій", – розповів командир роти.

Окрім того, в окремих підрозділах росіян є професійно підготовлені військові. Утім і їх українські Сили оборони б'ють досить ефективно.

Яка ситуація на фронті