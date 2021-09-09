Свідчення дали під жорстким тиском, – адвокат братів Ахтемових розповів про катування окупантів
Джерело:24 канал
Окупанти в Криму звинувачують Азіза та Асана Ахтемових в нібито "організації диверсії на газопроводі" у селі Пермовайське. Російські спецслужби силою, з застосуванням катувань, вибивали з них свідчення.
Окупанти також прийшли з обшуками і затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля. Про це в ефірі 24 каналу повідомив адвокат братів Ахтемових Микола Полозов.
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Полозов: З Ахтемових вибивали свідчення
Правозахисник розповів, що бачив одного з братів 6 вересня на суді, коли їм продовжували запобіжний захід. Він мав вигляд цілком пригніченої людини, яка піддавалася тиску.
Тут немає жодних сумнівів, що всі свідчення, які вони дали, були отримані під тиском з застосуванням катувань,
– наголосив Полозов.
І додав, наразі вони перебувають у слідчому ізоляторі Сімферополя, в різних камерах. Щодо братів Ахтемових проводяться слідчі дії. Що стосується Нарімана Джеляла, то, найімовірніше, 10 вересня йому оголосять звинувачення. Про це 6 вересня стороні захисту анонсував слідчий.Зверніть увагу! Асан Ахтемов – родич заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової. Кримчанин є чоловіком її троюрідної сестри.
Адвокат прокоментував незаконні затримання кримських татар: відео
Окупанти незаконно затримали кримських татар: головне
- Російські силовики вранці 3 вересня обшукували будинок Ельдара Одаманова у Сімферополі. Силовики вилучили техніку та схопили кримського татарина.
- Вже 4 вересня окупанти провели обшук в будинку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Політика затримали і відвезли в невідомому напрямку.
- Окупанти згодом провели ще низку незаконних обшуків. Серед затриманих 3 – 4 вересня кримських татар виявився родич першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової Асан Ахтемов,
- Затриманих звинувачують в "організації диверсії на газопроводі" у селі Пермовайське в окупованому Криму. Мовляв, брати Ахтемови були виконавцями, а Джелял – посередником. Диверсію, за версією прокремлівських ставлеників, організувало Головне Управління розвідки міністерства оборони України.