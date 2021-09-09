Свідчення дали під жорстким тиском, – адвокат братів Ахтемових розповів про катування окупантів

Окупанти в Криму звинувачують Азіза та Асана Ахтемових в нібито "організації диверсії на газопроводі" у селі Пермовайське. Російські спецслужби силою, з застосуванням катувань, вибивали з них свідчення.

Окупанти також прийшли з обшуками і затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля. Про це в ефірі 24 каналу повідомив адвокат братів Ахтемових Микола Полозов.

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Полозов: З Ахтемових вибивали свідчення

Правозахисник розповів, що бачив одного з братів 6 вересня на суді, коли їм продовжували запобіжний захід. Він мав вигляд цілком пригніченої людини, яка піддавалася тиску.

Тут немає жодних сумнівів, що всі свідчення, які вони дали, були отримані під тиском з застосуванням катувань,

– наголосив Полозов.

І додав, наразі вони перебувають у слідчому ізоляторі Сімферополя, в різних камерах. Щодо братів Ахтемових проводяться слідчі дії. Що стосується Нарімана Джеляла, то, найімовірніше, 10 вересня йому оголосять звинувачення. Про це 6 вересня стороні захисту анонсував слідчий.

Асан Ахтемов – родич заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової. Кримчанин є чоловіком її троюрідної сестри.

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