Вікно можливостей дуже коротке: Свириденко назвала свій пріоритет на посаді

Новопризначена прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що головним пріоритетом роботи її уряду стане розвиток внутрішнього виробництва зброї. Це, за її словами, необхідно, аби зменшити залежність від зовнішньої допомоги, яка може бути нестабільною.

За її словами вікно можливостей "буде дуже коротким". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Який пріоритет на посаді у Юлії Свириденко?

Свириденко наголосила, що в України є лише обмежений проміжок часу для досягнення результатів.

Наше завдання – домогтися результатів за більшістю напрямів у дуже стислі строки,

– заявила Свириденко.

Вона заявила, що має намір "досягти чогось за найближчі кілька місяців".

Одним з перших кроків нового прем’єра стане дистанційна розмова з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Свириденко вже працювала з ним у межах домовленостей щодо розвитку української гірничодобувної галузі. Тепер же вони обговорюватимуть можливу фінансову підтримку.

Окрім того, український уряд прагне до співпраці зі США у сфері оборонних закупівель, зокрема систем ППО Patriot, та спільного виробництва дронів. Це може включати і створення відповідних виробничих потужностей на території США.

"Ідея в тому, що ми дійсно сильна нація – я вважаю, що це один із найкращих у світі прикладів єдиного поля битви для випробування технологій", – сказала прем'єр.

Свириденко вступила на посаду через 11 тижнів після того, як її команда в Міністерстві економіки уклала угоду з Вашингтоном про доступ до природних ресурсів України.