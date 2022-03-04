"Світ має не спостерігати, а допомагати": на Радбезі ООН Україна закликала закрити небо
Джерело:твітер Зеленського
Ядерний тероризм не може залишатися без відповіді. Про це написав у твітері Президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували з важкої зброї Запорізьку АЕС. Там була пожежа, яку окупанти навіть тривалий час не дозволяли гасити.
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Над Україною необхідно закрити небо
Україна з усіх сил намагається добитися від НАТО та ООН, щоб над нашою державою закрили небо. Адже дасть змогу не тільки успішніше протистояти російським військам, а й убезпечити наші ядерні об'єкти.
Які Росія вже цинічно неодноразово атакувала.
Ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь. На засіданні Радбезу ООН ми закликали закрити небо над Україною та започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки. Мета – вберегти небезпечні об'єкти. Світ має не спостерігати, а допомагати!
– написав із цього приводу у твітері Володимир Зеленський.
На жаль, поки НАТО впирається. За що вже отримало порцію нищівної критики від президента України.
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