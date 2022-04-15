Світ має визнати, що гроші Росії за енергоресурси – гроші на руйнацію демократії, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що українським дипломатам необхідно продовжувати свою активність. Це має відбуватися за всіма можливими лініями та на всіх можливих рівнях. Водночас офіційних та неофіційних.

Відповідну заяву президент зробив під час звернення до українців увечері 15 квітня, повідомляє 24 канал. Зеленський зауважив, що черговий санкційний пакет проти Росії повинен містити відмову від російської нафти.

Зауважте Завдання номер один – прискорення миру, – Зеленський звернувся до українців

Загалом демократичний світ має визначитись із тим, що гроші Росії за енергоресурси – це насправді гроші на руйнацію демократії,

– наголосив президент.

Зеленський зауважив, що коли ці рішення будуть, усі зможуть побачити, що мир наближається.

Нічне звернення Зеленського за 15 квітня: дивіться відео