Світ на межі катастрофи, – в ООН попередили, коли ситуація з кліматом стане критичною

В Організації об'єднаних націй застерегли, що світ перебуває на межі катастрофи через стрімкі зміни клімату. Там пояснили, як уникнути критичних наслідків.

На цю тему висловився Антоніу Гутерріш, генеральний секретар ООН. 20 вересня він виступив на конференції з питань клімату.

Зверніть увагу Через 30 років частина України може стати пустелею, – вчений​

Гутерріш звернув увагу на те, що наразі світ не досягає кількох вкрай важливих цілей у боротьбі зі зміною клімату. В ООН цим дуже стурбовані.

Світ рухається до катастрофи – може відбутися потепління на 2,7 градуса замість 1,5, як всі раніше домовилися обмежити,

– зауважив він.

Як запобігти критичним змінам

Як пояснив генсек ООН, вчені попередили, що будь-яке потепління, вище ніж на 1,5 градуса, стане катастрофою. Аби не допустити цього, потрібно до 2030 року скоротити викиди на 45%. Лише так вдасться досягти вуглецевої нейтральності до 2050-х років. Найбільше викидів, за словами Гутерріша, припадає на країни G-20. Мовиться про майже 80%. В ООН закликають поступово припиняти використання вугільних електростанцій, адже вони – забруднюють навколишнє середовище.

Світ вже відчуває наслідки зміни клімату

Літо-2021 в Європі стало найспекотнішим за історію спостережень. Температури у Середземномор'ї побили рекорди зі значним відривом.

Раніше науковці розповіли, що кількість стихійних лих у світі за останні 50 років зросла аж у 5 разів. Такі дані оприлюднили у Всесвітній метеорологічній організації. Причина цьому – зміна клімату, адже глобальна температура повітря підвищилася. Водночас варто відзначити, що катаклізми забирають життя меншої кількості людей, ніж раніше. Це, ймовірно, результат покращень системи попередження.