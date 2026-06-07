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Як змінився підхід до ядерної зброї після холодної війни

Прихід ядерної ери призвів до перевороту стратегічного мислення. Раніше військова міць вимірювалася здатністю вигравати війни, що перевірялося на полі бою. Але метою ядерної зброї стало стримування, а не перемога.

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Ядерна зброя не скасувала конфліктів. Холодна війна залишалася жорстокою, небезпечною та морально розбещеною. Вирували війни між державами, а люди жили в страху. Ядерна зброя лише підвищила ставки конфлікту, а гарантоване взаємне знищення допомогло запобігти прямій війні між наддержавами. Стримування працювало не тому, що робило лідерів доброчесними, а тому, що робило ескалацію самогубною для всіх.

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Ця похмура логіка залишається актуальною, але її контекст змінився. Холодна війна була фундаментально біполярною, сьогоднішній ядерний порядок є багатополярним. Китай приєднується до США та Росії як головна ядерна держава. Хоча арсенал Китаю залишається меншим, міністерство оборони США прогнозує, що до 2030 року він може перевищити 1000 діючих ядерних боєголовок.

Результатом буде не просто розширена версія холодної війни. Тристороннє стримування є більш нестабільним, ніж двостороннє. Кожна велика держава повинна розраховувати не лише свій баланс із супротивниками, але й те, як дії проти одного впливають на іншого. Контроль над озброєнням стає більш неоднозначним, а кризове управління – складнішим.

Ще більше ускладнюють ситуацію кілька інших ядерних держав – Велика Британія, Франція, Індія, Ізраїль, Північна Корея та Пакистан – кожна зі своєю власною ядерною доктриною, географією, страхами та політичними мотивами. Їхні арсенали менші, але небезпека, яку вони становлять, не менша.

Обмін ядерними ударами на Корейському півострові або між Індією та Пакистаном не лише стане великою регіональною трагедією, а вплине на ширші альянси, порушить роботу світових ринків і ланцюгів поставок, а також змінить розміщення сил між великими державами.

Європа готується до ядерного стримування

Найнебезпечнішим фактором у формуванні ядерного порядку є порогові держави. Ризик полягає не лише в тому, що більше держав будують великі арсенали, а в тому, що деякі з них набувають достатньо ядерного потенціалу, щоб повірити у здатність залякати сусідів, стримати іноземне втручання або пережити поразку від звичайної зброї. Лише кількох одиниць ядерної зброї може бути достатньо, щоб перетворити регіональну кризу на глобальну.

Це підвищує ставки переговорів щодо припинення війни в Ірані. Угода, яка передбачає негайну військову деескалацію та відновлення доступу до Ормузької протоки, може бути корисною з дипломатичного погляду. Але якщо вона не передбачає чіткої угоди щодо ядерної програми Ірану, то це означатиме для інших, що розповсюдження ядерної зброї є розумною стратегією.

Європа також звертає на це увагу. Клаузула НАТО про колективну оборону залишається наріжним каменем європейської безпеки, але вона не є автоматичним тригером; вона має бути активована через політичні рішення.

Чим більше європейські країни НАТО сумніваються в тому, що США виконають своє зобов'язання щодо їхнього захисту, тим більше вони підстраховуватимуться, посилюючи національний потенціал, надаючи спеціальні двосторонні гарантії та використовуючи альтернативні засоби ядерного стримування.

Це не гіпотетична перспектива. Хоча колишній президент Польщі Анджей Дуда закликав до розгортання американської ядерної зброї на польській землі – прагнучи більшої впевненості у "ядерній парасольці" США, – прем'єр-міністр Дональд Туск наголосив на важливості автономії в ядерному стримуванні. Ба більше, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заохочував дискусію щодо спільної європейської "ядерної парасольки", яку підтримують Франція та Велика Британія.

У березні президент Франції Еммануель Макрон описав доктрину "передового стримування", яка охоплюватиме європейських союзників країни. Бельгія, Данія, Німеччина, Нідерланди, Греція, Польща, Швеція, Норвегія та Велика Британія вже погодилися взяти участь у цій стратегії, підтримуючи ядерне стримування Франції своїми звичайними силами.

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Але ця французька доктрина є принципово обмеженою. Вона не охоплює всі країни Євросоюзу, залишаючи багатьох (наприклад, Іспанію) поза внутрішнім колом. Крім того, вона повністю зосереджує прийняття ядерних рішень у руках Франції. Риторика Макрона передбачає не появу справжнього європейського ядерного стримування, а спробу приховати перерозподіл тягарів мовою стратегічної автономії.

Зрештою, ніщо не може замінити американські гарантії безпеки. Але Європа повинна зробити свій внесок у збереження політичної стійкості цих гарантій. Замість того щоб прямувати на майбутній саміт НАТО в Анкарі з більшою тривогою, замаскованою під обурення, європейські лідери повинні прибути з обіцянкою зміцнити європейську опору Альянсу.

Це означає розширення їхнього звичайного потенціалу, посилення протиповітряної та протиракетної оборони, поглиблення їхніх арсеналів озброєнь, покращення розвідувальних та спостережливих можливостей, а також збільшення внеску у стримування нижче ядерного порогу. Чим більший звичайний потенціал Європи, тим менше результати залежатимуть від готовності Америки ризикувати ядерною ескалацією.

Найважливіше те, що такий підхід також зменшить тиск з боку розповсюдження ядерної зброї, що було б гарною новиною для США. Останнє, чого хоче країна, це світу, у якому кожен стурбований союзник чи регіональна держава дійде висновку, що лише ядерна зброя може гарантувати безпеку.

Ядерна ера почалася з усвідомлення того, що перемога може означати катастрофу. Цей ризик залишається таким же серйозним, як і раніше, але інституційна база, яка його пом'якшувала, значно підірвана. Зараз завдання – не допустити, аби прагнення стримування поступилося місцем розповсюдженню. Для Європи це означає підтримку залученості США, нарощування звичайних збройних сил, збереження довіри до НАТО та підтримку стратегічної стриманості.