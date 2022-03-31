Світ починає звикати до війни в Україні, – Зеленський

У виступі перед парламентом Нідерландів Президент України Володимир Зеленськи заявив, що світ звикає до війни з Україною, це стає рутиною.

Він заявив, що вже 36 днів Україна та українці віч-на-віч проти армії, яку назвали однією з найсильніших у світі, передає 24 канал.

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Росія готувалася проти нас, проти свободи десятки років. Вони накопичували смертельні ресурси стільки, скільки кожна європейська країна може витратити на життя. І наразі ці російські ресурси працюють на повну. Як би страшно це не звучало, але люди вже починають звикати,

– заявив Зеленський.

За його словами, люди вже починають адаптуватися та пропускати через себе все, що чують про війну, до бомбардувань, до оновлених списків загиблих.

"Щоденні повідомлення про кількість знищених будинків, обстріляних міст, громад вже не викликають емоцій. Для багатьох інших війна в Україні стає рутиною. На жаль. Але це правда – рутиною. Але не для тих, чиє життя під загрозою щохвилини. Наприклад, мешканці нашого міста Маріуполь, які вже понад три тижні у повній блокаді. Без всього: їжі, води, ліків зв'язку та електроенергії". – розповів президент

Він додав, що Росіяни, як нацисти депортують українців на свою територію, тому батьки втрачають зв'язок з дітьми і поки невідомо, коли їх можна буде повернути.

Важливо – Якщо РФ не зупинити зараз, інші можуть розпочати аналогічну війну – Зеленський: