Крах ілюзій: що змінилось у політиці України, Росії та Заходу 2023 року

Минулий 2023 рік зруйнував ілюзії України, Росії та країн Заходу. Відповідно до зроблених висновків сторони змінили свою політику.

Політолог Олег Саакян окреслив 24 Каналу ситуацію у світовій політиці. Російсько-українська війна залишається однією з основних проблем.

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"Ситуація в Європі значно змінюється під тиском страху перед Путіним. 2023 рік став крахом ілюзій як для Росії, так і для України й Заходу", – констатував Саакян.

Росія переоцінила свої ресурси й можливості, унаслідок чого їй не вдався бліцкриг і тепер вона готується до затяжної війни.

Україна усвідомила, що не спроможна швидко звільнити території і також переходить до війни "вдовгу".

Для Заходу крах ілюзій полягає в тому, що 2023 року жодна зі сторін не змогла домінувати й перемовини не відбулись.

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Європейські країни починають усвідомлювати загрозу від Росії, яка виявилась адаптованішою, ніж здавалось. Передусім тривожно країнам Балтії, яким Кремль неодноразово погрожував.

На тлі цього відбувається політична криза в США з можливим приходом Дональда Трампа, з яким тотальна невизначеність. Але всім чудово зрозуміло, що трансатлантична безпека від цього точно не виграє.

І це спонукає до того, щоб дійсно братися за розум, переоцінювати ці ризики й знаходити в себе вкрай дефіцитний для європейського простору ресурс – рішучість, мужність, сміливість,

– підсумував Саакян.

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