Світ єднається у відновленні справедливості: Франція також визнала Голодомор геноцидом
Джерело:Володимир Зеленський
Парламент Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу. Володимир Зеленський назвав рішення важливим та знаковим.
Український лідер відзначив сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії. Зеленський наголосив, що мовиться про злочини як минулого, так і сьогодення.
Зверніть увагу Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу
Визнання парламентом Франції Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності,
– наголосив Зеленський.
Як відреагували в Офісі Президента
Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – зауважив, що світ єднається у відновленні історичної справедливості та увічненні пам'яті мільйонів українців, яких закатували голодом.
Глава ОП додав, що країні-терористу послали чіткий сигнал: ніколи знову.
Ісландія визнала Голодомор геноцидом
У березні Голодомор геноцидом українського народу визнав також парламент Ісландії. "За" віддали свої голоси 48 депутатів. Володимир Зеленський подякував країні за рішення та наголосив: "це – чіткий сигнал: такі злочини не залишаються безкарними". Окрім того, вони не мають строку давності.