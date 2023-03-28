Світ єднається у відновленні справедливості: Франція також визнала Голодомор геноцидом

Парламент Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу. Володимир Зеленський назвав рішення важливим та знаковим.

Український лідер відзначив сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії. Зеленський наголосив, що мовиться про злочини як минулого, так і сьогодення.

Зверніть увагу Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу

Визнання парламентом Франції Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності,

– наголосив Зеленський.

Як відреагували в Офісі Президента

За відповідну резолюцію віддали свої голоси 168 членів Національної асамблеї Франції.

Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – зауважив, що світ єднається у відновленні історичної справедливості та увічненні пам'яті мільйонів українців, яких закатували голодом.

Глава ОП додав, що країні-терористу послали чіткий сигнал: ніколи знову.

Ісландія визнала Голодомор геноцидом

У березні Голодомор геноцидом українського народу визнав також парламент Ісландії. "За" віддали свої голоси 48 депутатів. Володимир Зеленський подякував країні за рішення та наголосив: "це – чіткий сигнал: такі злочини не залишаються безкарними". Окрім того, вони не мають строку давності.