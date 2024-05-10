Ми знищуємо більше, – полковник запасу оцінив темпи виробництва техніки в Росії

Росія витрачає все більше зусиль на ведення повномасштабної війни проти України. Але ресурси в країни-агресорки вичерпуються.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що окупанти здатні виробляти техніку для війни проти України. Але наші захисники знищують більше, ніж вони виготовляють.

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Яка ситуація в окупантів з технікою

Переважно окупанти відновлюють техніку, яка перебувала на місцях зберігання. Так вони виснажують власні запаси.

Росія виробляє і нову техніку, і піднімає з місць зберігання, але ми знищуємо більше. Цей зворотний відлік запущений. Десь наступного року вони вийдуть на нульові складські залишки. На складах не матимуть жодного механізму, який можна ввести в стрій,

– сказав Світан.

Тому у них знову залишається єдиний варіант – компенсувати це все живою силою. Але постійна втрата особового складу також призведе до додаткових проблем.

У них залишилося десь 25 – 30% техніки на складах від загальної кількості, яка буде. І все. Вийдуть в нуль, якщо не буде заморожування бойових дій. В такому режимі постійного знищення російської техніки вдасться дійти до нульових залишків на складах в Росії,

– зауважив Світан.

Втрати Росії: коротко