"За 3 дні": Світан оцінив наявні загрози для України з боку Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповідає, що його країна зараз готується до війни. Про мирний час зараз ніхто не думає. Це цікава заява, але реальність дещо інша.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Лукашенко не має чим воювати. Якщо він би міг, то вже давно вступив би у війну проти України.

Чому Білорусь у не надто вигідному становищі?

За словами Світана, фактично дві треті кордону Білорусі проходить з європейськими країнами. Якщо ж там ризикнуть перейти до агресивних дій, то надзвичайно швидко все закінчиться. Вмикається Україна, вмикаються європейські країни – і все швидко закінчиться.

Географічне розташування Білорусі не дає шансу режиму вижити упродовж кількох днів. У Путіна не вийшло захопити Київ за 3 дні. У Трампа не вийшло так з Іраном. А от з Білоруссю це цілком може вийти. Удари зупинять білоруську економіку, а режим швидко втече з країни. При цьому розуміємо, що білоруський народ є дружнім до нас,

– зазначив Світан.

Самопроголошений президент Лукашенко на одній з нарад заявив, що Білорусь готується до війни. Його країна має бути спроможною протистояти будь-якій агресії.

Росія зараз занурена у війну проти України, тому вона не змогла б допомогти Лукашенко. Його військ достатньо для недовгої оборони Мінська. Та й Лукашенко має сам прекрасно це розуміти.

Білоруська армія на цей момент небоєздатна. А білоруська економіка повністю працює на Росію. Оці заяви Лукашенка. Ну, захотілося діду побрязкати старими заслугами,

– сказав Світан.

