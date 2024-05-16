Його подарунок уже отримали росіяни: військовий експерт підсумував візит Блінкена
Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва виявився дуже позитивним. "Подарунки" від США вже летять по Криму.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що особливо цікавою була заява Блінкена про удари американською зброєю по території Росії.
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Блінкен зазначив, що США чітко визначили свою політику, але рішення має робити Україна. Це – практично натяк, що бити по Росії американською зброєю можна.
"Подарунки" полетіли по Криму
Як наголосив Світан, інші "подарунки" від Блінкена теж були чудовими. Вони вже полетіли по аеродромі Бельбек в тимчасово окупованому Криму. Точні втрати з часом підтвердять у Головному управлінні розвідки. Але вже є інформація про уражені літаки та системи ППО.
Найімовірніше, удар завдали більш ніж десятком ракет ATACMS. Там могли бути як касетні версії, так і осколково-фугасний. Можна припустити, що також запускали "обманки", аби перевантажити російську ППО.
Масована атака, очевидно, завдала серйозного ураження аеродромному обладнанню. Там також були літаки та гелікоптери. Близько трьох десятків. МіГ-27, МіГ-29, Су-27, Су-30, МіГ-31. Була фіксація ураження пускової установки С-400. Але загалом варто дочекатися підтвердження від ГУР,
– сказав Світан.
Вибухи в Бельбеку: коротко
- Ввечері 15 травня на аеродромі Бельбек знову лунали вибухи. Поки немає точної інформації, куди саме вдалося влучити.
- В ніч на 15 травня на Бельбеку також було гучно. Відомо, що там окупанти розміщують свої літаки.
- За даними ЗМІ, внаслідок атаки вдалося знищити два винищувачі МіГ-31, склад паливно-мастильних матеріалів. Також була інформація про ураження С-400.