Дві мети: навіщо Росія нарощує війська біля північного кордону України

Росія нарощує війська поблизу Півночі України, щоб створити загрозу для Сумської та Харківської областей. Так окупанти хочуть реалізувати дві цілі.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан., зауваживши, що окупанти дійсно мають певну кількість військ поблизу Сумської та Харківської областей. Вони на цих напрямках раніше також здійснювали певні невеликі вилазки, щоб "намацати" оборону.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Світан, на цих напрямках на території Росії розташовані переважно менш боєздатні підрозділи окупантів. Йдеться про росгвардію, які є фактично "міліцією". Також там фіксували прикордонників. Але, звісно, були дані і про окупантів з ГРУ. Це більш боєздатні підрозділи.

Найімовірніше, росіяни намагаються зараз реалізувати дві цілі. Одна з них – прикрити напрямок на Москву, аби уникнути певних диверсій. Паралельно там можуть планувати провести невеликі наступальні дії.

Вони розгортують підрозділи для двох цілей. Перша – прикрити напрямок на Москву. Друге – робити "хвилюючі" операції для зв'язування наших сил та засобів на цьому напрямку. Зараз окупанти не мають чим проводити широкомасштабні наступальні дії на Суми чи Харків. Вся більш-менш боєздатна армія їхня зв'язана боями на тимчасово окупованій території України,

– зауважив Світан.

Ситуація на фронті: коротко