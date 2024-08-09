Ракетна атака готується тиждень: льотчик-інструктор припустив, якою вона може бути

Російські ЗМІ почали погрожувати, що Путін готує новий масований ракетний удар. Все це нібито через різні події у Курській області. Хоча навряд чи ці речі якось пов'язані.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він наголосив, що нічого нового Путін не зможе придумати у зв'язку з ситуацією у Курській області.

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Росія і так готує ракетні удари

Як наголосив Світан, Росія готує свої масовані ракетні удари незалежно від того, що відбувається на лінії фронту. Нещодавно, у ніч на 6 серпня був масований удар по Києву балістикою та різними безпілотниками. Останні цілком могли використовувати як дорозвідку для подальшого ракетного удару.

Нічого нового. Події в Курській області нічого не провокують. Підготовка до ракетного удару, а особливо авіаційний компонент, йде близько тиждень. Тому найближчим часом треба бути акуратним,

– зауважив Світан.

Звісно, не варто вгадувати, коли саме Росія завдасть нового ракетного удару. Потрібно бути завжди готовими та в разі небезпеки йти в укриття.