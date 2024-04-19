"Знайшли ключик": як Україні вдалося вперше збити ракети Х-22
Україна вперше з початку повномасштабної війни збила ворожу ракету Х-22. Вона є сильно неточною, але до неї було складно добратися.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що дальність цієї ракети – близько 300 кілометрів. Але вона суттєво неточна. Відхилення від цілі може доходити аж до 1 кілометра.
До теми Майже невловимі: що відомо про ракети Х-22/Х-32, які вперше вдалося знищити силам ППО
Як вдалося збити цю ракету
Як наголосив Світан, з часом Росія модернізувала цю ракету. Тоді вийшли Х-32, які вже є значно точнішими від попередніх.
Загалом знищення ракет Х-22 – серйозне завдання. До цього часу не вдавалося збивати ці надзвукові ракети. Хоча там є кілька механізмів, як би можна було її "підловити". Але вони досить складні.
Знайшли наші "ключик" до цієї ракети. Там є механізми, як можна збити цю ракету. Можливо, це було переміщення деяких зенітних ракетних комплексів, які можуть боротися з цією ракетою,
– сказав Світан.
Крім того, є й інші механізми. Свого часу ще в СРСР були тренування з Х-22. Тоді відпрацьовували варіант збиття цих Х-22, коли вона скидає швидкість та робить "гірку" перед влучанням. В цей момент по Х-22 може відпрацювати навіть С-300, але має зійтись багато факторів.
Сили оборони збили Х-22
- 19 квітня Росія атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Сили ППО збили 22 ракети та 14 ударних БпЛА. Також вдалося збити ворожий бомбардувальних Ту-22М3.
- Сухопутні війська ЗСУ оприлюднили відео падіння літака. Він розбився приблизно за 300 кілометрів від кордону з Україною.
- Речник Повітряних сил Ілля Євлаш зауважив, що Україна вперше збила ракети Х-22. Наша держава має можливості і надалі знищувати ці ракети.