"Знайшли ключик": як Україні вдалося вперше збити ракети Х-22

Україна вперше з початку повномасштабної війни збила ворожу ракету Х-22. Вона є сильно неточною, але до неї було складно добратися.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що дальність цієї ракети – близько 300 кілометрів. Але вона суттєво неточна. Відхилення від цілі може доходити аж до 1 кілометра.

До теми Майже невловимі: що відомо про ракети Х-22/Х-32, які вперше вдалося знищити силам ППО

Як вдалося збити цю ракету

Як наголосив Світан, з часом Росія модернізувала цю ракету. Тоді вийшли Х-32, які вже є значно точнішими від попередніх.

Загалом знищення ракет Х-22 – серйозне завдання. До цього часу не вдавалося збивати ці надзвукові ракети. Хоча там є кілька механізмів, як би можна було її "підловити". Але вони досить складні.

Знайшли наші "ключик" до цієї ракети. Там є механізми, як можна збити цю ракету. Можливо, це було переміщення деяких зенітних ракетних комплексів, які можуть боротися з цією ракетою,

– сказав Світан.

Крім того, є й інші механізми. Свого часу ще в СРСР були тренування з Х-22. Тоді відпрацьовували варіант збиття цих Х-22, коли вона скидає швидкість та робить "гірку" перед влучанням. В цей момент по Х-22 може відпрацювати навіть С-300, але має зійтись багато факторів.

Сили оборони збили Х-22