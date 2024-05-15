Там могло бути до 30 літаків: полковник запасу оцінив ефективність удару по Бельбеку

В ніч на 15 травня на військовому аеродромі в Бельбеку лунали вибухи. Це один із найважливіших об'єктів окупантів в Криму.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що, найімовірніше, удар вдалося завдати ракетами ATACMS з дальністю ураження у 300 кілометрів.

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Що розташоване в Бельбеку

Як наголосив Світан, Бельбек – один з основних аеродромів для окупантів в Криму. Вони розміщують там велику кількість літаків.

Свого часу там розміщували Су-25, Су-27, Су-30, МіГ-29, МіГ-31 тощо. Там є близько трьох десятків різних літаків. Звісно, там також є системи протиповітряної оборони,

– зазначив Світан.

Важливо, що певна кількість літаків явно була пошкоджена. Їх важко вкрити від касетних боєприпасів, якщо вони розміщені просто неба.За фотографіями знищених пускових установок важко визначити, по якому саме ЗРК вдалося знищити. Це може бути і С-300, і С-400.

Що таке С-400? Це добре "помальований" С-300. Пускові установки до С-300 та С-400 майже однакові. Загалом будь-який ЗРК складається з радіолокаційної станції, пускової установки з ракетами, систем управління у командній машині тощо. В С-300 та С-400 ці машини розосереджені, але вони не сховаються від касетного ATACMS,

– підкреслив Світан.

Вибухи в Бельбеку: коротко