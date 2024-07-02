Орбан мав виконати це завдання: для чого він приїжджав до Києва

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан здійснив візит до України 2 липня. Він виконував кілька завдань.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Росія зараз намагається просунути "заморозку" бойових дій.

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Що відомо про візит Орбана до України

На думку Світана, Росія була б не проти від певної "заморозки" бойових дій. Зараз їхня літня кампанія підходить до завершення. Їм потрібно близько 3 місяців підготовки до осінньо-зимового етапу. Якщо бойові дії триватимуть і надалі, то вони будуть переформатовуватися під вогнем.

Зараз про переговори багато чуємо від "говорящих голів" з Москви. Орбан відпрацював "плюшки" з Москви. Але він прекрасно знав, якою буде відповідь нашого військово-політичного керівництва,

– вважає Світан.

Крім того, Орбан виконував ще низку завдань. Не секрет, що Угорщина з 1 липня почала головування в Раді ЄС. Для конструктивної роботи з європейськими партнерами їм також потрібні, зокрема, хороший тон у відносинах з Україною.

Цілком ймовірно, що Орбан також обговорював із Зеленським преференції для угорської спільноти. Навряд чи наша держава буде для цього змінювати Конституцію. Але, ймовірно, певні незначні рішення будуть.