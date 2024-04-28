Щільність військ дуже серйозна: що може зупинити ворога біля Часового Яру

Окупанти кидають величезні сили, щоб просуватися і поблизу Очеретиного, і в напрямку Часового Яру. Щільність ворожих військ там дійсно висока.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що зараз окупанти намагаються робити флангові удари з-під Очеретиного. Так вони пробують розширити плацдарм.

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Яка ситуація біля Очеретиного

Як наголосив Світан, на цьому напрямку не завадили б касетні боєприпаси. За деякими даними, там зосереджено близько 20 тисяч окупантів.

Щільність військ там дуже серйозна. Не завадили б касетні боєприпаси. Зараз вони будуть пробувати витиснути наші війська з цієї "кишені" і вирівняти фронт – від Очеретиного до ледь західніше від Пісок. Реальне завдання – витиснути наші війська до Карлівського водосховища,

– сказав Світан.

Ситуація там дійсно складна, як і біля Часового Яру. На цій ділянці окупанти намагаються обійти населений пункт з флангів. Там також надзвичайно потрібні касетні боєприпаси, аби знищувати росіян.

Ситуація на фронті: коротко