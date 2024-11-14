Чарівний гірський світанок: у ДСНС показали морозний ранок на горі Піп Іван

Останній місяць осені приніс із собою прохолоду. В українських Карпатах ранки вже по-справжньому морозні.

Працівники ДСНС поділились кадрами світанку на горі Піп Іван. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС України.

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Природа зупинилась

ДСНСники написали, що на висоті час ніби зупиняється, і навіть морозний подих вітру стає частиною чарівного гірського ритуалу.

Станом на 7:30 14 листопада на горі Піп Іван хмарно, повітря охололо до -11 градусів, північний вітер 8 метрів за секунду вплітає свіжість у ранкову тишу,

– мовиться в повідомленні.

Там також зазначили, що цей сонячний морозний ранок наповнений силою та спокоєм, мов сама природа зупинилася на мить, щоб привітати новий день.

Світанок на горі Піп Іван / Фото ДСНС Івано-Франківщини