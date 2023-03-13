У світі можлива нова фінансова криза

Сьогодні на ринках може відбутися кривава баня. Потенціально це може призвести до серії банківських банкрутств, можливо, навіть до фінансової кризи. Але скоріше за все регулятори вивчили уроки з минулих криз, тому найгіршого не буде.

Інвесторська казка завершилася

Отже, що сталось? Є у США такий Silicon Valley Bank – красива назва наче натякає, що він працює зі стартапами. Гроші у нього зберігають багато стартапів з Кремнієвої долини.

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Роками стартапи жили від одного фінансового раунду до наступного. Галузь завалювали грошима, щоб рано чи пізно влучно знайти черговий майбутній Facebook чи Google. На отримані на депозитах гроші SVB купляли різні цінні папери. На кінець минулого року банк мав на своєму балансі 209 мільярдів активів та 175 мільярдів банківських депозитів. Але це на папері.

Федеральна резервна система (FED) ось вже який квартал поспіль підвищує на кожному засіданні ключову відсоткову ставку (зараз 4,75% і буде більше), і поки не дуже зрозуміло, коли це завершиться. Зростають ставки по (практично безризикових) державних облігаціях, тому частина інвесторів починає інвестувати у них. Ще частина інвесторів не дуже розуміє, куди далі піде ринок, тому намагається пересидіти в кеші. Частина інвесторів стали інвесторами тільки під час пандемії, коли народ на халяву отримував гроші. Зараз прийшов "час розплати", тому ці гроші витрачають на продукти, що подорожчали. Інвесторська казка завершилась.

Частина великих інвесторів краще перечекає кризу чи вкладеться у менш ризиковані активи, відповідно більш ризикована стартап-галузь починає відчувати проблеми з фінансування. Їм доводиться витрачати раніше отримані гроші. А ці гроші лежать у, наприклад, Silicon Valley Bank.

"Стартаперський народ" поступово починає забирати гроші з банку, а SVB починає поступово отримувати проблему з ліквідністю. Починає продавати свої активи... Але є одне але – коли ставки були маленькі, банк рясно вклався у довгострокові облігації, ставка по яких тепер нижча ніж поточна ставка. Тобто їх ціна починає падати.

SVB не один такий

Загалом можна було б спокійно перечекати кризу, дочекатись виплати купону по облігації та повернути гроші інвесторам, але гроші треба тут і зараз, тому такі цінні папери доводиться продавати з дисконтом. Поки ти їх не починаєш продавати – у тебе збитки тільки на папері. Якщо продавати зараз, то збитки реалізуються у реальні втрати. І це проблема.

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У цьому плані SVB не один такий. На балансі американських банків накопичилось приблизно 620 мільярдів таких нереалізованих збитків. Просто SVB одним з перших довелось їх продавати.

Отже, на тижні вони продали цінних паперів на 21 мільярд доларів, зафіксувавши збиток у 1,8 мільярда. Загалом не критично, але кожен вкладник банку подумав, що це можуть бути якраз його гроші, тому краще завчасно забрати свій депозит з банку.

Є ще одна проблема. Акції банку торгуються на біржі, тому за цим стежать ще й інвестори банку, які починають швидко продавати акції банку. Відповідно стрімко починає падати курс. Під час пандемії акція торгувалась на рівні 650 доларів, рік починала на рівні 200 доларів, а цього тижня впала до рівня 35 доларів. За день втрачали по 60 – 80%, зрештою акцію зняли з торгів.

Виплати тимчасово зупинені. З понеділка за банк береться місцевий фонд гарантування вкладів. Всі вклади до 250 тисяч доларів можуть компенсувати з цього фонду, по інших вкладах – питання відкрите.

Можлива турбулентність

Виникає маленька паніка на всьому банківському секторі, особливо у США, бо питання тільки в тому, хто може бути наступним. Побічні збитки у великих гравців ринку – по 8 – 10% акцій цього банку належать BlackRock та Vanguard. Так чи інакше, але падають всі акції, а FED планує і далі збільшувати ставку. Тобто ніхто не розуміє, коли ситуація стабілізується. Звичайно, що за такої ситуації частина народу захоче зняти частину свого депозиту, аби чого не сталось. Так по колу.

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Сьогодні буде окреме засідання FED по цій темі. Вже є чутки, що банк викупить один з великих гравців. Але не дуже зрозуміло, як відреагує ринок.

Сподіваюсь, що ми здуру не потрапимо у велику банківську кризу, бо тоді американцям буде не до нас. Однак пару днів точно буде турбулентність.