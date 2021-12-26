У світі святкують Різдво, "тисяча Зеленського" – відео тижня

Світ все більше переймається духом Різдва, радості та затишку, попри всі епідемічні випробування 2021 року. Вакциновані українці почали отримувати "тисячу Зеленського".

Які сюжети стали найпопулярнішими за тиждень – дізнавайтесь далі.

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Туризм на Різдво

В Ізраїлі та Нідерландах встановили жорсткі обмеження, через чергову хвилю COVID-19. А от Бельгія та Фінляндія відкриті для туристів. Різдво святкують також у південній півкулі: Бразилію відвідав Санта-Клаус, а у Болівії встановили найбільшу сцену Різдва Христового.

Які країни відкриті для туристів: дивіться відео

"Тисяча Зеленського"

Українцям, які отримали 2 дози вакцини від коронавірусу, почала надходити так звана тисяча Володимира Зеленського. Отримані гроші можна витратити, зокрема, на книги, кінотеатр або залізничні квитки.

На що українці витрачають "тисячу Зеленського": дивіться відео

Студентів навчатимуть спеціалісти

У державних закладах вищої освіти планують запровадити нову освітню програму з ІТ-підприємництва. Освітня ініціатива передбачає, що провідні IT-спеціалісти навчатимуть студентів працювати на практиці.

50 університетів України візьмуть участь у новому проєкті: дивіться відео

Нові правила з'їзду у Польщу

Польща посилила вимоги при в'їзді у країну. Через це на кордоні утворились кілометрові черги. З 15 грудня без документів про вакцинацію у Польщу потрапити неможливо. Також необхідно мати негативний тест на коронавірус, який дійсний протягом 24 годин.

Що відбувається на кордоні з Польщею: дивіться відео

Вакцинація для вагітних

У зоні ризику через зараження коронавірусом є не лише люди старшого віку, а й вагітні жінки. Медики наголосили, що їм необхідно вакцинуватись. У такий спосіб майбутні матері зможуть убезпечити не лише себе, а й дитину.

Чи можна вакцинуватись вагітним жінкам: дивіться відео