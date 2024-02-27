Дефіцит озброєння стосується й Росії: військовий експерт назвав перевагу, яку має наш ворог

У найближчі десятиліття у світі буде відчуватися дефіцит озброєння. Попри те, що за останній рік Росія налагодила виробництво зброї та військової техніки, ця проблема торкнеться її також.

Таку думку висловив 24 Каналу головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков, зазначивши, що росіяни можуть собі дозволити певний час не розробляти нові зразки. Також він назвав чинник у виробництві зброї важливіший, ніж гроші.

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Є певний тренд

В Росії з радянських часів на складах залишилась велика кількість озброєння старого зразка. Зараз росіяни дістають зі складів зберігання величезну кількість цього озброєння, ремонтують, модернізують та відправляють на фронт.

Проте у певний час це озброєння завершиться і тоді в Росії також постане питання дефіциту,

– наголосив військовий експерт.

Наприклад, якби у США вирішили активніше відновлювати стару бронетехніку, зокрема танків Abrams, які стоять десь у пустелі в Неваді, можливо ситуація з дефіцитом озброєння була б трохи іншою.

"Україна теж отримала далеко не нові танки Leopard 1 – вони є озброєнням старого зразка, 1960-1970-х років. Такий тренд є і він може розвиватися. Однак невідомо, скільки запасів старої техніки залишилось на складах", – підкреслив Катков.

Черга на винищувачі до 2030-х років

Він зауважив, що йдеться саме про дефіцит нового сучасного озброєння, виробництво якого забирає доволі багато часу.

Важливо розуміти, що вартість нового озброєння не тільки у грошах, а й у часі. Сьогодні час є більш важливим параметром вартості озброєння, ніж його грошовий еквівалент,

– зауважив він.

Так, черга на винищувачі F-35, середня ціна яких 240 мільйонів доларів за одиницю разом з озброєнням, формується вже на початок 2030-х років. Умовно кажучи, якби Україна мала можливості купити F-35 саме зараз, то отримала б перший борт приблизно у 2032 році.

"Аналогічна ситуація щодо систем Patriot, комплексів HIMARS, сучасних танків, нових винищувачів F-16, черга на які зараз – до 2030 року. Все це розтягнуто у часі, тому що виробництва не встигають за тим потоком замовлень, які є, і їх стає все більше", – пояснив Олег Катков.

Президент України про дефіцит озброєння