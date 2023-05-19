Світить до 15 років в'язниці: відоме ім'я російського генерала, який віддав наказ знищити "Мрію"

Служба Безпеки України повідомила про підозру генералу, що наказав знищити український літак "Мрія". Ним виявився заступник командувача повітряно-десантними військами Росії – Анатолій Концевой.

У відомстві наголосили, що саме за його наказом окупанти захопили аеродром у Гостомелі ще на початку повномасштабного вторгнення. Там росіяни знищили найбільший український літак.

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СБУ викрила ім'я генерала, що знищив літак "Мрія"

Правоохоронці наголосили, що для штурму стратегічно важливого аеродрому, Концевой залучив спецпризначенців повітряно-десантних військ та армійської авіації країни-агресора. Тоді ж під час активних дій росіяни знищили літак Ан-225 "Мрія", який вважався найбільш габаритним повітряним судном у світі.

У СБУ також встановили, що російський генерал входить до складу вищого військового командування ворогів, а також безпосередньо планував, підготував та здійснював агресію проти нашої країни. Ба більше, Концевой ще з 2019 року займався на території Росії та Білорусі підготовкою десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей в Україні.

Представники українського відомства зазначили, що вони зібрали докази й повідомили про підозру окупанту за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та за розв'язування та ведення війни, вчинене за попередньою змовою осіб. За це генералу загрожує до 15 років ув'язнення.

Наостанок у СБУ заявили, що зараз тривають комплексні заходи, щоб притягнути окупанта до відповідальності.

Що відомо про російського генерала Концевого